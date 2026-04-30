Kembalikan Kejayaan Ciliwung, Ribuan Ikan Tengadak dan Tawes Dilepas di Bogor

ILUSTRASI. Sejumlah perahu berbahan sampah daur ulang meramaikan Festival Perahu Cilung 2025 di Kali Ciliwung,
Pelepasan bibit ikan jenis tengadak dan tawes menjadi sorotan utama dalam kegiatan EPI River Clean Up Earth Day. Kedua jenis ikan ini merupakan spesies endemik Ciliwung yang keberadaannya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di sungai tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat memperkaya kembali keanekaragaman hayati yang sempat menurun akibat pencemaran. Dengan kembalinya spesies lokal, kualitas ekosistem perairan di kawasan Bogor Utara diprediksi akan membaik secara perlahan dan berkelanjutan.
Tak hanya pelepasan ikan, aksi ini dibarengi dengan pembersihan sungai yang membuahkan hasil mengejutkan. Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, para peserta berhasil mengangkat sekitar 670 kilogram sampah dari titik Leuwi Orok hingga Saung Alkesa.
Tumpukan sampah tersebut didominasi oleh plastik, styrofoam, dan residu lainnya yang sulit terurai. Menggunakan 10 perahu karet dan tiga kano, sebanyak 45 peserta menyisir aliran sungai guna memastikan sampah-sampah yang menyangkut tidak lagi mencemari habitat ikan yang baru dilepas.
Baca Juga:Peringatan Hari Bumi: Ancaman Sampah Elektronik Kian Nyata, Ini Cara Sederhana yang Bisa Dilakukan
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat, menegaskan bahwa tantangan lingkungan saat ini, seperti perubahan iklim dan penurunan kualitas ekosistem, memerlukan tindakan yang nyata dan kolaboratif dari semua pihak.
"Tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan penurunan kualitas ekosistem membutuhkan keterlibatan seluruh pihak," ujarnya.
Pemilihan Sungai Ciliwung sebagai lokasi aksi didasarkan pada nilai strategisnya bagi masyarakat Bogor dan Jakarta. Sebagai sumber kehidupan sekaligus habitat penting, menjaga Ciliwung adalah tanggung jawab kolektif guna menjamin ketersediaan air bersih di masa depan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun