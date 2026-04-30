Kembalikan Kejayaan Ciliwung, Ribuan Ikan Tengadak dan Tawes Dilepas di Bogor

Langkah ini merupakan upaya konkret untuk memulihkan ekosistem perairan yang kian terancam oleh polusi dan sampah plastik. Pelepasan bibit ikan jenis tengadak dan tawes menjadi sorotan utama dalam kegiatan EPI River Clean Up Earth Day. Kedua jenis ikan ini merupakan spesies endemik Ciliwung yang keberadaannya sangat krusial untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di sungai tersebut.

Upaya ini diharapkan dapat memperkaya kembali keanekaragaman hayati yang sempat menurun akibat pencemaran. Dengan kembalinya spesies lokal, kualitas ekosistem perairan di kawasan Bogor Utara diprediksi akan membaik secara perlahan dan berkelanjutan.

Tak hanya pelepasan ikan, aksi ini dibarengi dengan pembersihan sungai yang membuahkan hasil mengejutkan. Hanya dalam waktu kurang dari satu jam, para peserta berhasil mengangkat sekitar 670 kilogram sampah dari titik Leuwi Orok hingga Saung Alkesa.

Tumpukan sampah tersebut didominasi oleh plastik, styrofoam, dan residu lainnya yang sulit terurai. Menggunakan 10 perahu karet dan tiga kano, sebanyak 45 peserta menyisir aliran sungai guna memastikan sampah-sampah yang menyangkut tidak lagi mencemari habitat ikan yang baru dilepas.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat, menegaskan bahwa tantangan lingkungan saat ini, seperti perubahan iklim dan penurunan kualitas ekosistem, memerlukan tindakan yang nyata dan kolaboratif dari semua pihak.

"Tantangan seperti pencemaran, perubahan iklim, dan penurunan kualitas ekosistem membutuhkan keterlibatan seluruh pihak," ujarnya.