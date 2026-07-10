Normalisasi Kali Ciliwung 2026 Bakal Bikin 1 RT di Cawang Jaktim Hilang

JawaPos.com - Proyek normalisasi Kali Ciliwung yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan membuat salah satu RT di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, hilang dari peta administrasi.

Langkah ini terpaksa dilakukan karena seluruh area permukiman di lingkungan tersebut masuk dalam zona pembangunan tanggul sungai.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, melaporkan bahwa ada dua RT di Kelurahan Cawang yang terkena dampak langsung dari pembebasan lahan, yaitu RT 15 dan RT 02.

Dari kedua wilayah tersebut, satu RT dipastikan akan dihapus sepenuhnya, yakni RT 15.

"Dengan pembebasan lahan ini Pak Gubernur, satu RT izin hilang, Pak. Jadi satu RT, RT 15 akan habis dengan kami targetkan panjang di Kelurahan Cawang ini 550 meter," ujar Ika saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi normalisasi Ciliwung, Jumat (10/7).

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 170 rumah di Cawang yang masuk dalam target pembebasan lahan.

Hingga saat ini, sebanyak 62 rumah telah selesai dibayarkan ganti ruginya dan langsung dibongkar, sementara 108 rumah sisanya sedang dalam proses penyelesaian dokumen.

Anggaran Rp300 Miliar dan Aturan Bebas Calo Demi memuluskan proyek ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2026.

Dana ini dialokasikan khusus untuk pembebasan lahan serta penanganan di tiga sungai krusial: Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.

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