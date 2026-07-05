Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Pemkab Tangerang Antisipasi TPA Rawa Kucing

Sejumlah warga beraktifitas ditengah asap kebakaran TPa Jatiwaringin di Desa Tanjakan Mekar, Rajeg, Tangerang, Jumat (03/07/3026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com – Kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Jatiwarigin membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten waspada.
Sebab, Pemkab Tangerang tidak hanya mengelola TPA Jatiwatringin. Masih ada TPA lain seperti Rawa Kucing yang juga perlu diantisipasi agar tidak terbakar seperti Jatiwaringin. Termasuk juga tiga poyek strategis terkait sampah.
Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi menjelaskan, tiga proyek persampahan yang sedang berjalan adalah revitalisasi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), revitalisasi sistem pemanfaatan gas metana, dan pembangunan pusat daur ulang (PDU) sampah.
Sedangkan proses pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) yang beroperasi setiap hari di TPA Rawa Kucing sejauh ini masih berjalan lancar.
"Kami sudah periksa langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan penanggung jawab agar memastikan setiap pekerjaan mengedepankan keselamatan dan bersama-sama mencegah terjadinya bencana seperti kebakaran," ujar Wawan, Minggu (5/7) sebagaimana dilansir dari Antara.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan TPA dan Retribusi Pelayanan Persampahan DLH Kota Tangerang Risdiana Setiawan menjelaskan, pihaknya telah memberikan edukasi kepada pemulung yang beroperasi di area TPA.
Mereka selalu diingatkan untuk tidak menyalakan api dengan alasan apapun di area landfill untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Apalagi kondisi sampah yang kering berpotensi cepat menyambar ketika ada percikan api, sehingga perlu adanya kolaborasi dalam menjaga keamanan di TPA Rawa Kucing.
Pihaknya telah membentuk tim mitigasi yang bertugas selama 24 jam penuh untuk memantau dan melaporkan kondisi TPA Rawa Kucing.
Mereka bertugas melakukan patroli, mendeteksi titik panas (hotspot), serta melakukan penanganan dini apabila ditemukan potensi kebakaran.
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