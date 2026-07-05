Mengapa Marhaenisme Mendadak Jadi 'Dalil Baru' Gen Z? Ini Kata Pramono Anung

JawaPos.com - Ideologi Marhaenisme yang kerap dianggap sebagai konsep masa lalu, kini mendadak mencuat sebagai kompas baru bagi Generasi Z dalam menghadapi ketidakpastian global.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, nilai-nilai keberpihakan pada rakyat kecil ini sangat krusial di tengah gempuran era digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (4/7).

Menurut Pramono, buku ini menjadi ruang penting untuk mengasah daya kritis anak muda dalam memahami persoalan kebangsaan yang kian kompleks.

Pramono menyoroti bahwa generasi muda saat ini dikepung oleh berbagai tantangan berat, mulai dari derasnya arus digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global, hingga ancaman perubahan iklim.

"Di tengah dinamika sosial yang cepat, generasi muda membutuhkan ruang untuk memperluas perspektif, mengasah pemikiran kritis, dan memahami berbagai persoalan secara lebih utuh," ujar Pramono.