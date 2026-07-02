Sisa 600 Meter, Proyek Tanggul Kali Grogol Kemanggisan Dikebut Pakai APBD 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan proyek penataan Kali Grogol Segmen Kemanggisan, Jakarta Barat, segera rampung sepenuhnya. Sisa pekerjaan sepanjang 600 meter kini dikebut dengan anggaran daerah untuk menyulap kawasan yang dulunya rawan banjir dan kumuh ini menjadi infrastruktur yang kokoh.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau langsung progres di lapangan.
"Untuk Sungai Grogol segmen Kemanggisan ini, saya minta Sumber Daya Air untuk menyelesaikan sampai ujung yang kurang lebih 600 meter lagi, jalan yang seperti ini. Anggarannya sudah kita anggarkan di APBD kita. Jadi, pasti akan terselesaikan," ujar Pramono, Rabu (2/7).
Diketahui, kawasan Kemanggisan menyimpan memori kelam bagi warga sekitar. Dimana lima tahun lalu pemukiman di wilayah ini sempat terendam banjir hebat hingga menyentuh atap rumah.
Selain ancaman banjir, lokasi ini dulunya dikenal sebagai area yang tidak tertata dengan baik. Pramono mengapresiasi kolaborasi apik antara Dinas Sumber Daya Air (SDA), DPRD DKI, dan jajaran wilayah yang berhasil mengubah wajah kawasan ini.
"Tempat ini dulu tempat kumuh. Bahkan, mohon maaf, banyak orang yang mengatakan ini merupakan salah satu dunia sedikit gelap lah begitu. Salah satu tempat yang dulu dianggap tidak terselesaikan, dengan kerja sama yang baik, alhamdulillah bisa kita tangani,” ungkapnya.
Proyek masif ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas tampung air sekaligus memperkuat struktur tanah di sekitar sungai.
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