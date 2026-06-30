Gubernur DKI Pramono anung Ungkap Peran Kejaksaan Dalam Atasi Proyek Mangkrak di Jakarta

JawaPos.com - Sejumlah proyek infrastruktur dan sengketa aset di Jakarta yang sempat terbengkalai selama belasan hingga puluhan tahun telah telah rampung satu persatu. Masalah menahun seperti tiang pancang monorel Rasuna Said hingga kepastian hukum lahan RS Sumber Waras akhirnya berhasil diselesaikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, permasalahan tersebut tidak akan rampung tanpa adanya kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kerjasama ini sukses mengurai benang kusut berbagai proyek strategis yang lama mangkrak.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih karena koordinasi dan kerja sama yang baik dengan jajaran Kejaksaan. Permasalahan kota yang dulu tidak tersentuh, tidak terselesaikan, akhirnya terselesaikan dengan baik, terutama yang Rasuna Said," ujar Pramono saat meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara di Tanjung Priok, Selasa (30/6).

Tiga Masalah Menahun Jakarta yang Berhasil Diselesaikan Berkat pendampingan hukum dari Kejaksaan, Pemprov DKI Jakarta berhasil menuntaskan tiga persoalan besar yang selama ini membebani estetika dan tata kota, antara lain:

- Penataan Tiang Monorel Rasuna Said: Berhasil diselesaikan setelah terbengkalai selama 21 tahun.

- Lahan RS Sumber Waras: Mendapat kepastian hukum yang jelas setelah tertunda selama 14 tahun.