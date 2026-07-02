Petugas Kebersihan TMII Temukan Mortir di Anjungan Sumbar, Tim Gegana Turun Tangan

JawaPos.com - Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur mendadak geger.

Sebuah benda yang dipastikan sebagai mortir peninggalan zaman penjajahan ditemukan tertanam di area Anjungan Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (1/7).

Benda bernilai sejarah sekaligus berpotensi bahaya tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan bernama Satria Ade Putra.

Saat itu, Satria sedang merapikan area pepohonan yang rimbun di sekitar anjungan.

Kronologi: Dikira Bola yang Tertimbun Rasa penasaran Satria muncul saat melihat ujung sebuah benda menyembul dari dalam tanah di dekat pohon besar.

Karena posisinya yang tertimbun, objek tersebut sekilas hanya terlihat bulat menyerupai bola.

Menggunakan alat seadanya dan tangan kosong, Satria mencoba menggali tanah di sekitar lokasi.

Namun, setelah seluruh bagian benda tersebut terangkat ke permukaan, ia terkejut karena wujudnya sama sekali bukan bola, melainkan sebuah mortir tua.

Satria langsung melaporkan temuan tersebut kepada petugas keamanan setempat, Eko Riyanto, yang kemudian dengan sigap meneruskan laporan ke pihak kepolisian.

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