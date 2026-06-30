Daftar 11 Lokasi Rusun Baru yang Dibangun Pemprov DKI Jakarta, Warga Siap-Siap

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan rencana untuk mengatasi krisis hunian layak di Ibu Kota.

Sebanyak 11 rumah susun (rusun) baru dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang guna menambah ketersediaan hunian vertikal bagi warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anungmenjelaskan, seluruh proyek pembangunan belasan rusun tersebut akan didanai penuh oleh anggaran daerah.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas melonjaknya permintaan tempat tinggal di Jakarta.

"Yang rusun 11 anggarannya dari APBD," ujar Pramono saat meninjau kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (29/6).

Dua Rusun Siap Digarap Lebih Awal Meski proyek komprehensif ini ditargetkan berjalan penuh pada 2027, Pemprov DKI Jakarta tidak ingin mengulur waktu.

Pramono membeberkan bahwa pembangunan dua dari 11 rusun akan mulai dikerjakan pada awal tahun depan.

Menurut mantan Sekretaris Kabinet tersebut, penambahan hunian vertikal sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.

"Dan kita segera mulai dua rusun di awal. Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada," lanjutnya.