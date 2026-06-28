Pramono Anung Ajak Semua Parpol Layani Warga dan Bangun Jakarta

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh partai politik (parpol) di ibu kota untuk menyingkirkan ego kelompok.

Ia menegaskan bahwa kepentingan warga harus berada di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPW dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024–2029 di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).

Menurut Pramono, parpol memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat, bukan memicu polarisasi.

Pramono mengingatkan bahwa restrukturisasi di tubuh partai politik seharusnya membawa dampak nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar seremonial internal.

"Pelantikan hari ini bukan sekadar pergantian kepengurusan organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat pengabdian kepada warga Jakarta," ujar Pramono di hadapan kader PAN, Sabtu (27/6).

Ia mengingatkan bahwa pembangunan megapolitan seperti Jakarta tidak bisa dilakukan secara parsial.

Gotong royong lintas sektor, termasuk dari mesin-mesin politik, menjadi harga mati agar pembangunan kota berjalan optimal.

Wajib Turun ke Lapangan, Lepas Baju Politik Dalam kesempatan itu, Pramono membeberkan strateginya selama memimpin Jakarta sejak dilantik sebagai gubernur.