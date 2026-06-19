Pramono Anung Ucapkan Duka Cita atas Meninggalnya Siswi SMAN 6 Jakarta yang Terlindas Bus

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan duka cita atas meninggalnya siswi SMAN 6 Jakarta berinisial NAEP (16). Dia terjatuh dari sepeda motor yang tersangkut kabel, kemudian terlindas bus yang melintas di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (18/6).

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang siswi yang bernama Neisha Amalia Evrian Putri, 16 tahun, siswi kelas 10 SMA 6 Jakarta, memang betul kemarin meninggal dunia ketika dibonceng terkena kabel di Jalan Losari, Jakarta Selatan," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Dia pun mengaku telah memerintahkan sejumlah dinas terkait untuk memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari pendampingan hingga proses pemakaman.

"Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin," ujar Pramono.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Dia menyebut pihaknya turut memfasilitasi para siswa yang ingin mengantar almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya.

"Kemarin, kita mengirim tiga bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu," ungkap Pramono.

Dia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, kabel yang menyebabkan insiden nahas tersebut merupakan kabel PLN yang terputus.

Terkait proses hukum atas kejadian itu, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan keluarga korban.