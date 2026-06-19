Pramono Anung Ucapkan Duka Cita atas Meninggalnya Siswi SMAN 6 Jakarta yang Terlindas Bus

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan duka cita atas meninggalnya siswi SMAN 6 Jakarta berinisial NAEP (16). Dia terjatuh dari sepeda motor yang tersangkut kabel, kemudian terlindas bus yang melintas di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (18/6).
"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang siswi yang bernama Neisha Amalia Evrian Putri, 16 tahun, siswi kelas 10 SMA 6 Jakarta, memang betul kemarin meninggal dunia ketika dibonceng terkena kabel di Jalan Losari, Jakarta Selatan," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (16/11).
Dia pun mengaku telah memerintahkan sejumlah dinas terkait untuk memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban, mulai dari pendampingan hingga proses pemakaman.
"Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin," ujar Pramono.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Baznas Bazis DKI Jakarta juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Dia menyebut pihaknya turut memfasilitasi para siswa yang ingin mengantar almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya.
"Kemarin, kita mengirim tiga bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu," ungkap Pramono.
Dia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, kabel yang menyebabkan insiden nahas tersebut merupakan kabel PLN yang terputus.
Terkait proses hukum atas kejadian itu, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan keluarga korban.
Menurut dia, keluarga korban telah meminta agar kasus itu diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa