Pramono Sebut Pada HUT ke-499 Jakarta, Investasi Tembus Rp 270 Triliun di Tengah Ancaman El Nino

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membawa Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang tangguh. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, ekonomi Jakarta justru menunjukkan performa impresif dengan capaian realisasi investasi menyentuh angka Rp 270 triliun sepanjang tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Senin (22/6). Momentum menuju usia lima abad ini menjadi pijakan penting bagi Jakarta untuk tetap berdiri kokoh sebagai motor pertumbuhan nasional.

"Hampir 500 tahun perjalanan telah dilalui. Hari ini, di usia 499 tahun, Jakarta berada di gerbang menuju lima abad. Sebuah perjalanan yang mengajak kita menoleh sejenak ke masa lalu, sekaligus menatap masa depan Jakarta dengan penuh harapan," ujar Pramono.

Fondasi Ekonomi Kuat dan Jaminan Sosial Warga

Di tengah situasi global yang tidak mudah, rapor hijau ekonomi Jakarta menjadi modal berharga. Selain investasi yang meroket, inflasi Jakarta terkendali di angka 2,45 persen sepanjang 2025. Tren positif ini berlanjut pada triwulan pertama tahun 2026, di mana perekonomian Jakarta tumbuh 5,59 persen dan menyumbang 16,67 persen terhadap ekonomi nasional.

"Eskalasi geopolitik telah memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi global. Kondisi ini juga memberi dampak bagi Jakarta selaku jangkar stabilitas. Namun, efisiensi dan penajaman program prioritas terus kita lakukan," tambah Pramono.

Pramono memastikan pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung ke akar rumput melalui jaring pengaman sosial. Diantaranya, akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk 707.477 pelajar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 15.825 mahasiswa.

Baca Juga:Tanggapan Ruben Onsu Usai Sarwendah Sebut Rumah Tempat Syuting Endorse Giorgio Antonio Bagiannya

Lalu, program pemutihan ijazah disertai perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya. Kemudian, optimalisasi "Pasukan Putih" yang bersiaga memberikan layanan kesehatan home service langsung ke rumah warga sakit.

Serta perluasan layanan transportasi publik gratis hingga wilayah Jabodetabek untuk 15 golongan masyarakat.