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Antara
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.38 WIB

Polisi Tangkap ART yang Diduga Curi Barang Milik Angel Lelga

Angel Lelga. (Instagram: angellelga) - Image

Angel Lelga. (Instagram: angellelga)

JawaPos.com - Kepolisian menangkap seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial EW atas dugaan pencurian sejumlah barang mewah hingga vitamin di rumah artis Angel Lelga di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Kami melakukan penahanan terhadap EW selaku tersangka," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Nurma mengatakan polisi menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut melalui layanan Call Center 110 pada Kamis (18/6) sekitar pukul 04.00 WIB.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta terlapor.

Angel Lelga sebagai korban melaporkan hilangnya sejumlah barang pribadi yang diduga diambil oleh ART yang telah bekerja sekitar dua tahun di rumahnya.

"Dalam laporannya, peristiwa pencurian diduga terjadi pada Rabu (17/6) sekitar pukul 21.00 WIB di rumah korban yang berada di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata dia.

Barang-barang yang diduga dicuri antara lain vitamin Crystal Tomato, lotion, topi, uang tunai sebesar Rp 500 ribu, kaus kaki merek Gucci, kaus merek Adidas, serta spray deodorant.

Polisi menyebut dugaan pengambilan barang dilakukan secara berulang tanpa seizin maupun sepengetahuan korban.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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