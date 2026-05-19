Wajah Pelaku Pencabulan ART di Rumah Pribadi Irham Kalenggo, Ternyata Masih Keluarga dari Istri Bupati Konawe Selatan

Terduga pelaku pencabulan berinisial CA, 31, saat diamankan di Mako Polresta Kendari. (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial PI, 18, di Kota Kendari menjadi korban dugaan pencabulan dan percobaan pemerkosaan. Pelaku berinisial CA, 31, kini telah diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari.
Insiden trauma ini terjadi di rumah pribadi Bupati Konawe Selatan (Konsel) Irham Kalenggo yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Selasa (12/5) malam.
Dikutip dari Fajar Sultra (JawaPos Group), tersangka CA ternyata bukan orang sembarangan. Ia disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan istri Irham Kalenggo.
Baca Juga:Penetrasi Internet Indonesia Tembus 81,72 Persen, APJII Sebut jadi Kebutuhan Utama Masyarakat
Tersangka CA diketahui berdomisili di Dusun III, Kelurahan Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan.
"Berdasarkan informasi yang diperoleh, tersangka CA diketahui merupakan keluarga dari istri Bupati Konawe Selatan. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Kendari," ungkap Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, dikutip Selasa (19/5).
Kronologi
Peristiwa kelam ini bermula sekitar pukul 20.50 Wita saat korban baru saja pulang ke rumah tempatnya bekerja. Setelah berganti pakaian dan keluar dari kamar mandi, korban berpapasan dengan pelaku yang hendak membuang sampah.
Baca Juga:Menhan Sjafrie Pastikan Tahun Ini Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Punya 1 Yonif Teritorial Pembangunan
Korban kemudian kembali ke kamarnya tanpa mengunci pintu karena berniat ke dapur. Tak disangka, CA sudah mengadang di depan kamar. Tanpa izin, pelaku masuk dan langsung duduk di samping korban yang sedang bermain ponsel di atas kasur.
Pelaku mulai menginterogasi kehidupan pribadi korban dan menanyakan status hubungannya. Karena korban memilih bungkam, pelaku langsung melancarkan modus dengan berkata, "kita pacaranmi".
Merasa terancam, korban mencoba berdiri untuk menghindar. Namun, CA dengan cepat mengunci pintu kamar dan merayu korban agar tidak takut.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20