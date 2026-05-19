Kronologi Lengkap Pencabulan ART di Rumah Pribadi Bupati Konsel Irham Kalenggo, Pelaku Panik Karena Sabun Muka

JawaPos.com - Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial PI, 18, di Kota Kendari menjadi korban dugaan pencabulan dan percobaan pemerkosaan. Pelaku berinisial CA, 31, kini telah diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari.

Insiden trauma ini terjadi di rumah pribadi Bupati Konawe Selatan (Konsel) Irham Kalenggo yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Selasa (12/5) malam.

Dikutip dari Fajar Sultra (JawaPos Group), tersangka CA ternyata bukan orang sembarangan. Ia disebut-sebut memiliki hubungan kekerabatan dengan istri Irham Kalenggo.

Tersangka CA diketahui berdomisili di Dusun III, Kelurahan Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, tersangka CA diketahui merupakan keluarga dari istri Bupati Konawe Selatan. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Kendari," ungkap Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, dikutip Selasa (19/5).

Kronologi Aksi Bejat Pelaku di Kamar Korban

Peristiwa kelam ini bermula sekitar pukul 20.50 Wita saat korban baru saja pulang ke rumah tempatnya bekerja. Setelah berganti pakaian dan keluar dari kamar mandi, korban berpapasan dengan pelaku yang hendak membuang sampah.

Korban kemudian kembali ke kamarnya tanpa mengunci pintu karena berniat ke dapur. Tak disangka, CA sudah mengadang di depan kamar. Tanpa izin, pelaku masuk dan langsung duduk di samping korban yang sedang bermain ponsel di atas kasur.

Pelaku mulai menginterogasi kehidupan pribadi korban dan menanyakan status hubungannya. Karena korban memilih bungkam, pelaku langsung melancarkan modus dengan berkata, "kita pacaranmi".