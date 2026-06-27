Ada Puncak HUT Jakarta, CFD Rasuna Said Minggu Besok Ditiadakan

Ribuan warga saat memadati kawasan jalan Rasuna Said pada CFD di Jakarta, Minggu (10/5/2026). (ANTARA/Khaerul Izan)
JawaPos.com - Warga Ibu Kota yang biasa berolahraga di kawasan Kuningan harus mengubah rute akhir pekan ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meniadakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6) besok.
Kebijakan ini diambil lantaran terdapat rangkaian acara puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta dan peringatan Hari Bhayangkara akan dipusatkan di kawasan Sudirman-Thamrin. Langkah ini diharapkan dapat memecah potensi penumpukan massa dan memfokuskan mobilitas warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, peniadaan sementara CFD Kuningan ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat terintegrasi dengan baik di pusat perayaan.
"Karena semua kegiatan dipusatkan di Sudirman-Thamrin, maka pada tanggal 28 Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan agar supaya semua terkonsentrasi di Jalan Sudirman, Thamrin, dan sekitarnya," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).
Simak Jadwal Rekayasa Lalu Lintas Akhir Pekan Ini
Selain meniadakan CFD di Kuningan pada hari Minggu, Pemprov DKI juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berskala besar sejak Sabtu (27/6) sore. Hal ini menyusul digelarnya malam puncak HUT Jakarta yang bertempat di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Pramono menyebutkan pengaturan dan pengalihan arus kendaraan akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan protokol yang bersinggungan langsung dengan lokasi acara.
Beberapa titik krusial yang akan mengalami penyesuaian mulai dari kawasan Bundaran HI hingga Dukuh Atas. Selain itu, arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin, Jalan Mas Mansyur, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, hingga Jalan Sumenep juga akan diatur secara ketat.
"Akan diberlakukan pengaturan transportasi dari jam 14.00 sampai dengan jam 23.00. Karena dari sore sudah akan ada kegiatan di Bundaran HI dan sekitarnya yang tentunya memerlukan penutupan ataupun pengaturan jalan," ucap Pramono.
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