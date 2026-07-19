Pertama Sejak Digelar, Pramono Senang Mulai Ada Event Lari di CFD Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Duta Pilah Sampah DKI Jakarta, Cinta Laura hadiri Car Free Day (CFD) kembali digelar di Kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (7/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Untuk pertama kalinya, sebuah event lari digelar di Car Free Day (CFD) Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (19/7). Hal ini ditandai dengan digelarnya Gen Coop Run 5K Fun Run oleh Kementerian Koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, pemanfaatan ruang publik seperti ini memberikan warna baru bagi wajah ibu kota.
"Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian atau lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day. Mudah-mudahan kerja sama seperti ini membuat kementerian, lembaga, dan tentunya Jakarta semakin colorful. Sekarang semakin banyak masyarakat memanfaatkan kawasan ini untuk berolahraga agar hidup lebih sehat," ujar Gubernur Pramono.
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan dukungannya terhadap berbagai kegiatan olahraga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperkuat posisi Jakarta di kancah internasional.
Pramono menjelaskan, optimalisasi ruang publik dan fasilitas olahraga terus digenjot agar semakin nyaman, aman, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Targetnya, membawa Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang aktif dan ramah komunitas.
"Kami ingin Jakarta menjadi kota yang ramah bagi pelari, pejalan kaki, pesepeda, dan seluruh komunitas olahraga," tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menilai Gen Coop Run 5K menjadi bukti nyata bahwa peran koperasi saat ini sudah jauh berkembang. Koperasi tidak lagi sekadar menjadi pilar penggerak ekonomi, tetapi juga motor penggerak gaya hidup sehat.
"Kegiatan ini membuktikan bahwa koperasi tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mampu membangun gaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat," tambahnya.
Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, turut melayangkan pujiannya kepada Gubernur Pramono. Ia menilai penataan kawasan Rasuna Said kini memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh instansinya dan masyarakat luas.
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