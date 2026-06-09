Program Diskon PBB-P2 Kota Tangsel Berakhir 30 Juni, Pemkot Ajak Masyarakat Manfaatkan

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. (Muhtamimah/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu program diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena akan berakhir pada bulan ini. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, program diskon pajak PBB-P2 berlangsung sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026.
"Masih ada sisa waktu program diskon. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini," kata Wali Kota Benyamin, dikutip Senin (8/6).
Program diskon pajak PBB-P2 tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2025 tentang pengurangan ketetapan PBB-P2 Tahun 2026.
Untuk periode Januari hingga April 2026, Pemkot Tangsel memberikan diskon sebesar 10 persen, sedangkan pada periode Mei hingga Juni 2026 diberikan diskon sebesar 5 persen.
Baca Juga:Depok Gelar Pemutihan PBB-P2, Denda Keterlambatan Dihapus, Pokok Pajak Dikurangi hingga 100 Persen
Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran maka bisa menggunakan berbagai kanal diantaranya QRIS, perbankan seperti Bank BJB, BJB Syariah, BCA, Mandiri, dan BSI Syariah, serta melalui Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, hingga platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, OVO, LinkAja, Bukalapak, dan GoBills.
Wali Kota Benyamin mengatakan program diskon untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Sebab pajak daerah seperti PBB-P2 memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program kesejahteraan. Karena itu, partisipasi warga sangat kami harapkan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo mengatakan APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2026 yakni sebesar Rp 4,85 triliun dengan target pajak daerah ditetapkan mencapai sekitar Rp 2,73 triliun.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?