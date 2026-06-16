Terus Optimalkan Tangsel One, Pemkot Tangsel Berikan Layanan Digital 24 Jam Penuh

JawaPos.com - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) terus mengoptimalkan Tangsel One. Bukan sekedar aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel menghadirkan super apps untuk memberikan layanan digital 24 jam penuh.

Kepala Diskominfo Tangsel TB Asep Nurdin menegaskan hal itu. Dia menyatakan bahwa Tangsel One dibangun sebagai sistem terintegrasi yang mampu menghadirkan layanan publik secara cepat dan mudah.

Sistem itu juga mampu memberi manfaat luas untuk masyarakat. Dalam transformasi digital yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel, Diskominfo Tangsel tidak lagi mengutamakan aplikasi dari setiap instansi.

Asep menekankan bahwa pihaknya ingin hanya ada satu aplikasi yang bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Karena itu diciptakan Tangsel One sebagai wadah utama.

"Digitalisasi bukan berarti hanya menciptakan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita secara administratif, tapi juga bagaimana mindset kita dalam problem solving, dalam melakukan solusi dan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat," kata dia dalam keterangan pada Selasa (16/6).

Pemkot Tangsel terus berusaha mengoptimalkan Tangsel One. Asep menyebut aplikasi tersebut jadi jawaban atas kritik publik yang menilai banyak aplikasi pemda tumpang tindih dan tidak efisien.

Tangsel One menyatukan puluhan layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu pintu yang terintegrasi.

"Melalui platform Tangsel One ini, masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi lagi," jelasnya.

Kami sudah mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan sehingga warga bisa mengurus dokumen sipil secara mandiri tanpa birokrasi tatap muka yang berbelit.