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Dinarsa Kurniawan
Minggu, 21 Juni 2026 | 06.04 WIB

Jack Brown Datang Beri Motivasi, Dorong Lahirnya Calon Pemain Timnas Baru

Peserta MBFS berfoto bersama mantan pemain Timnas Indonesia U-19 Jack Brown. (Istimewa) - Image

Peserta MBFS berfoto bersama mantan pemain Timnas Indonesia U-19 Jack Brown. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan pemain Tim Nasional Indonesia U-19, Jack Brown, berbagi pengalaman dan motivasi kepada peserta Mercu Buana Football School (MBFS) dalam kegiatan coaching clinic yang berlangsung Sabtu (20/6).

Kehadirannya menjadi bagian dari pembukaan sekolah sepak bola yang ditujukan bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun.

“Menjadi pemain timnas bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Brown di hadapan para peserta.

Dalam sesi tersebut, Brown menceritakan perjalanan kariernya sejak menjalani pembinaan usia dini hingga mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia U-19.

Ia mengajak para peserta untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dan memiliki mental yang kuat apabila ingin mencapai level tertinggi dalam sepak bola.

Menurut Brown, proses menjadi pesepak bola profesional membutuhkan konsistensi dalam berlatih serta kemauan untuk terus berkembang. Ia juga berharap para peserta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan selama meniti karier di dunia sepak bola.

“Saya berharap dari sekolah sepak bola ini akan muncul bakat-bakat besar yang suatu saat bisa mengenakan seragam Timnas Indonesia dan mengharumkan nama bangsa,” katanya.

MBFS hadir sebagai program pembinaan yang memperkenalkan dasar-dasar teknik sepak bola sekaligus menanamkan nilai disiplin, sportivitas, kerja sama tim, dan kepercayaan diri sejak usia dini.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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