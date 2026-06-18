Program Rumah ASRI Tahap II Dimulai, Polres Bogor Bedah 8 Rumah Lewat Dana Swadaya Anggota

JawaPos.com - Polres Bogor memperluas program bedah rumah melalui pembangunan delapan unit Rumah ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Program kemanusiaan tersebut menyasar warga prasejahtera di berbagai wilayah Kabupaten Bogor sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan tahap kedua ini menjadi kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya telah berhasil membangun 13 rumah layak huni. Seluruh rumah pada tahap pertama telah diserahterimakan dan kini ditempati oleh para penerima manfaat.

Keberhasilan tahap awal menjadi dorongan bagi Polres Bogor untuk memperluas jangkauan bantuan. Melalui program ini, kepolisian ingin menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

Yang membedakan program Rumah ASRI dengan berbagai program sosial lainnya adalah sumber pendanaannya. Seluruh biaya pembangunan berasal dari swadaya anggota kepolisian melalui Program Polisi Baik tanpa menggunakan anggaran dinas.

Program Polisi Baik merupakan gerakan kemanusiaan yang lahir dari kepedulian para personel Polres Bogor. Melalui program tersebut, anggota secara sukarela menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membantu warga yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak.

Skema pendanaan mandiri ini menjadi bentuk nyata solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan kepolisian. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak untuk dihuni.

Polres Bogor menilai rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Kondisi tempat tinggal yang baik diyakini berpengaruh terhadap kesehatan, produktivitas, serta kualitas hidup keluarga.

Selain itu, hunian yang memadai juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Karena itu, program Rumah ASRI tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada tahap kedua, pembangunan dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah hukum Polsek jajaran. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran program antara lain wilayah Polsek Caringin, Polsek Cibungbulang, dan Polsek Megamendung.