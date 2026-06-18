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Ryandi Zahdomo
Kamis, 18 Juni 2026 | 19.34 WIB

Detik-Detik Eksekusi Eks Hotel Sultan: Tamu Menginap Histeris saat Aparat Merangsek Masuk

Tiga tamu hotel Sultan Jakarta syok saat kepolisian merangsek masuk ke dalam area hotel untuk melakukan pengosongan, Kamis (18/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Tiga tamu hotel Sultan Jakarta syok saat kepolisian merangsek masuk ke dalam area hotel untuk melakukan pengosongan, Kamis (18/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketegangan hebat mewarnai proses eksekusi pengosongan lahan kawasan Blok 15 eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Ratusan aparat gabungan TNI-Polri terlibat saling dorong dengan massa yang nekat memblokade jalan masuk demi mengadang petugas.

Suasana mencekam sempat membuat sejumlah tamu hotel histeris dan syok saat aparat kepolisian merangsek masuk area hotel untuk pengosongan.

Detik-Detik Ketegangan di Hotel Sultan Jakarta

Aparat keamanan berhasil menembus blokade massa yang menolak eksekusi sejak pukul 10.00 WIB. Setelah masuk, petugas menyusuri seluruh area bangunan untuk memastikan kondisi steril.

Di dalam hotel, masih ada beberapa tamu yang menginap dari hari sebelumnya. Kedatangan ratusan aparat secara berbondong-bondong membuat penghuni terkejut.

Aparat dan Massa bentrok dalam proses eksekusi pengosongan lahan kawasan eks Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Kamis (18/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Tiga wanita muda sempat mengalami syok berat. Salah satu terlihat sesak napas akibat panik. Namun, petugas kepolisian langsung menenangkan mereka di lokasi.

Selain itu, banyak tamu menginap yang dikawal petugas untuk meninggalkan hotel dengan tenang.

Kesaksian Tamu Hotel: Pelayanan Normal Tapi Sudah di Warning

Salah satu tamu hotel bernama Dwi, 75, mengaku sangat kaget dengan kedatangan aparat. Pengajar asal Indramayu ini tidak mengetahui jadwal eksekusi pengosongan hari ini.

Menurut Dwi, ia bisa berada di sana karena anaknya memesan kamar lewat aplikasi daring.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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