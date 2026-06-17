Lowongan Kerja Jakarta Gaji Gede Setara UMP Dibuka, Ini Link Resmi dan Cara Daftarnya!

Tips sukses wawancara kerja dan mengatasi gugup dengan persiapan interview yang baik / foto : Magnific/ yanalya
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka lowongan kerja massal melalui Program Padat Karya 2026.
Sebanyak 2.843 lowongan kerja disediakan sepanjang tahun ini untuk membantu warga Jakarta yang membutuhkan penghasilan cepat di tengah tekanan ekonomi.
Menariknya, program ini menawarkan gaji yang sangat menjanjikan. Para peserta yang lolos seleksi akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu sekitar Rp5,7 juta per bulan.
Bagi Anda yang memiliki KTP Jakarta dan sedang mencari pekerjaan, lowongan kerja Jakarta ini menjadi peluang emas yang tidak boleh dilewatkan.
Program Padat Karya 2026 sengaja dirancang untuk menjadi bantalan sosial yang inklusif. Pemerintah fokus memberikan kesempatan kerja secara cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berada di kelas ekonomi rentan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa program ini hadir sebagai respons langsung terhadap kondisi ekonomi yang mulai terasa tekanannya di tengah masyarakat
"Kami membuka program padat karya ini sebagai bantalan sosial jangka pendek agar masyarakat tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan," ujar Gubernur Pramono.
Langkah taktis lowongan kerja UMP Jakarta ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran di ibu kota.
Penyaluran tenaga kerja dalam program ini nantinya akan berfokus pada pelayanan publik. Para pekerja akan ditempatkan di berbagai sektor krusial, mulai dari sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga pemeliharaan infrastruktur lingkungan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyatakan bahwa program ini mencerminkan komitmen kuat Gubernur Pramono Anung dalam membangun Jakarta dari bawah dan meringankan beban tekanan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang inklusif dan tepat sasaran.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!