Lowongan Kerja Jakarta Gaji Gede Setara UMP Dibuka, Ini Link Resmi dan Cara Daftarnya!

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka lowongan kerja massal melalui Program Padat Karya 2026.

Sebanyak 2.843 lowongan kerja disediakan sepanjang tahun ini untuk membantu warga Jakarta yang membutuhkan penghasilan cepat di tengah tekanan ekonomi.

Menariknya, program ini menawarkan gaji yang sangat menjanjikan. Para peserta yang lolos seleksi akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu sekitar Rp5,7 juta per bulan.

Bagi Anda yang memiliki KTP Jakarta dan sedang mencari pekerjaan, lowongan kerja Jakarta ini menjadi peluang emas yang tidak boleh dilewatkan.

Solusi Jangka Pendek Atasi Pengangguran Jakarta Program Padat Karya 2026 sengaja dirancang untuk menjadi bantalan sosial yang inklusif. Pemerintah fokus memberikan kesempatan kerja secara cepat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berada di kelas ekonomi rentan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa program ini hadir sebagai respons langsung terhadap kondisi ekonomi yang mulai terasa tekanannya di tengah masyarakat

"Kami membuka program padat karya ini sebagai bantalan sosial jangka pendek agar masyarakat tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan," ujar Gubernur Pramono.

Langkah taktis lowongan kerja UMP Jakarta ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran di ibu kota.

Komitmen Bangun Jakarta dari Tingkat RW Penyaluran tenaga kerja dalam program ini nantinya akan berfokus pada pelayanan publik. Para pekerja akan ditempatkan di berbagai sektor krusial, mulai dari sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga pemeliharaan infrastruktur lingkungan.