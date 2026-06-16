Asyik! Masuk Taman Margasatwa Ragunan Gratis Spesial HUT Jakarta 2026, Cek Tanggalnya

JawaPos.com - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta, destinasi wisata favorit Taman Margasatwa Ragunan memberikan tiket gratis kepada pengunjung. Jangan sampai kelewatan, catat tanggal mainnya dan simak keseruan apa saja yang menanti Anda di sana!

Bagi Anda yang ingin menikmati liburan hemat bersama keluarga, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan slot khusus. Akses masuk gratis ini tidak berlaku sebulan penuh, melainkan pada tanggal-tanggal tertentu.

Anda bisa menikmati fasilitas tiket gratis Ragunan pada tanggal berikut:

- Senin, 22 Juni 2026 (Tepat di hari jadi Kota Jakarta)

- Sabtu, 27 Juni 2026 (Libur akhir pekan)

- Minggu, 28 Juni 2026 (Libur akhir pekan)

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang menuturkan, momentum HUT Jakarta merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat peran Ragunan sebagai destinasi wisata edukasi unggulan yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi masyarakat.

"Melalui tema Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta, kami ingin mengajak masyarakat untuk semakin mengenal kekayaan satwa Indonesia, menumbuhkan kepedulian terhadap konservasi, serta bersama-sama merayakan perjalanan Jakarta menuju era baru yang lebih maju dan berkelanjutan," katanya.