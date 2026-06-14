Dikira Warga Warnet Paket Malam, Game Center di Kalideres Ternyata Jadi Sarang Judi Terselubung!

JawaPos.com - Warga Kompleks Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat, digegerkan oleh aksi penggerebekan sebuah sarang perjudian terselubung oleh pihak kepolisian. Pasalnya, tempat judi yang berlokasi di tengah permukiman padat tersebut selama ini beroperasi dengan kedok game center keluarga.

Selama kurang lebih empat bulan beroperasi, warga sekitar sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Banyak yang mengira aktivitas hingga larut malam di bangunan tersebut hanyalah operasional warung internet (warnet) biasa.

Kedok game center bernama Sky Timezone ini sukses mengelabui warga sekitar. Jiman, 36, seorang pengemudi ojek online yang biasa mangkal di dekat lokasi, mengaku sangat terkejut saat mengetahui tempat tersebut digerebek karena kasus judi.

"Biasanya emang kalau malam ramai, sampai tengah malam juga masih banyak orang. Tapi saya kira itu kayak warnet-warnet gitu, kan kalau dulu banyak tuh yang warnet sampai pagi, paket malem," ujar Jiman di lokasi, Minggu (14/6).

Menurut pengamatan Jiman, gerak-gerik para pengunjung tempat tersebut memang cukup mencurigakan jika diingat kembali. Mayoritas yang datang adalah pria dewasa dan tampaknya bukan warga asli Kompleks Taman Surya.

"Biasanya mah orang-orang dewasa (yang datang), suka pada pakai helm berarti dari jauh kali ya, bukan orang sini, kalau anak-anak enggak (ikut bermain) sih," ungkap Jiman.

Ia sendiri baru menyadari adanya tindakan pidana di tempat judi berkedok game center Kalideres ini setelah melihat garis polisi terpasang.

"Baru tahu tuh pas siang saya abis nganter ke Bambu Larangan mau makan siang di sini, eh kok ada garis kuningnya, awalnya katanya karena jualan miras, ternyata itu (perjudian)," sambungnya.

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