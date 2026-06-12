Imbas Demo Mahasiswa, Jalur Bundaran HI Menuju Semanggi Ditutup

JawaPos.com - Polisi melakukan pengalihan dan penutupan arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat malam (12/6). Penutupan jalur yang mengarah dari Bundaran HI menuju Semanggi via Jalan Jenderal Sudirman ini resmi diberlakukan mulai pukul 18.00 WIB.

Jalur utama Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi saat ini disterilisasi dari kendaraan roda empat atau lebih. Hanya kendaraan roda dua (sepeda motor) yang diperbolehkan melintas melewati pembatas jalan yang dijaga ketat oleh petugas.

Petugas kepolisian telah bersiaga di lapangan dan memasang barikade pembatas jalan orange di sekitar Bundaran HI. Penutupan jalan juga dilakukan dari arah Semanggi menuju Bundaran HI via JL MH Thamrin, lantaran masih terjadi blokade mahasiswa oleh aparat kepolisian.

Diketahui, saat ini aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil masih menggelar demonstrasi di jalan MH Thamrin. Petugas kepolisian dan TNI masih membuat barikade untuk menghalangi mahasiswa menggelar aksi demo di Bundaran HI.

Bagi Anda para pengguna jalan yang menggunakan mobil atau kendaraan besar lainnya, diimbau untuk segera mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar area Bundaran HI. Tetap utamakan keselamatan, ikuti arahan petugas di lapangan, dan pantau terus perkembangan lalu lintas secara berkala.

Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan dan menghindari ruas jalan yang terdampak pengaturan lalu lintas.

"Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Semanggi, Sudirman, hingga Bundaran HI untuk menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang tersedia. Petugas Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus melakukan pengaturan di lapangan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar," kata Budi, Jumat (12/6).

Adapun rute alternatif yang dapat digunakan masyarakat menuju Bundaran HI antara lain melalui Bundaran Senayan atau melalui jalur Kuningan–HR Rasuna Said–Menteng menuju Bundaran HI.