Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 12 Juni 2026 | 15.42 WIB

Polda Metro Jaya Kerahkan 4.151 Personel Gabungan Polri dan TNI Kawal Demo Mahasiswa di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Polda Metro Jaya) - Image

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk mengawal aksi demo di Jakarta hari ini (12/6).

Rencananya kelompok mahasiswa akan berunjuk rasa di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa instansinya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pengamanan oleh ribuan personel dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas lainnya.

Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi kepada awak media.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu pun membeber data jumlah personel yang dikerahkan.

Yakni sebanyak 3.651 personel dari pihak kepolisian dan 500 personel dari TNI. Mereka akan bertugas mengamankan jalannya aksi.

Kepada seluruh peserta aksi, Budi mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib. Dia meminta massa tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Paula Verhoeven Dicecar Puluhan Pertanyaan saat Diperiksa terkait Kasus Hanania Group - Image
Kasuistika

Paula Verhoeven Dicecar Puluhan Pertanyaan saat Diperiksa terkait Kasus Hanania Group

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.07 WIB

Usai Diperiksi Polda Metro Jaya terkait Kasus Hanania Travel, Praz Teguh Bilang Begini - Image
Kasuistika

Usai Diperiksi Polda Metro Jaya terkait Kasus Hanania Travel, Praz Teguh Bilang Begini

Jumat, 12 Juni 2026 | 00.46 WIB

Polda Metro Jaya Periksa Praz Teguh dan Paula Verhoeven terkait Kasus Penggelapan Dana Jamaah Hanania Travel - Image
Kasuistika

Polda Metro Jaya Periksa Praz Teguh dan Paula Verhoeven terkait Kasus Penggelapan Dana Jamaah Hanania Travel

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore