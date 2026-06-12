Polda Metro Jaya Kerahkan 4.151 Personel Gabungan Polri dan TNI Kawal Demo Mahasiswa di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk mengawal aksi demo di Jakarta hari ini (12/6).
Rencananya kelompok mahasiswa akan berunjuk rasa di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa instansinya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Pengamanan oleh ribuan personel dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas lainnya.
”Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi kepada awak media.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu pun membeber data jumlah personel yang dikerahkan.
Yakni sebanyak 3.651 personel dari pihak kepolisian dan 500 personel dari TNI. Mereka akan bertugas mengamankan jalannya aksi.
Kepada seluruh peserta aksi, Budi mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib. Dia meminta massa tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi aksi.
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