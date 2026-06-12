Ada Aksi Demo Mahasiswa BEM UI Hari Ini, Hindari Bundaran HI dan Beberapa Ruas Jalan di Sekitarnyasyah

JawaPos.com - Sejumlah massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan berunjuk rasa di Jakarta hari ini (12/6). Selain Kawasan Monumen Nasional (Monas), aksi massa akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Masyarakat diimbau menghindari ruas jalan di sekitarnya.

Berdasar informasi yang diunggah oleh akun media sosial resmi @tmcpoldametro, massa aksi akan bergerak mulai pukul 10.00 WIB. Atas kegiatan tersebut, pihak kepolisian memprediksi bakal terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi massa.

”Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jalan Sudirman - Thamrin. Bagi para pengendara, diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar kawasan ini atau mencari rute alternatif,” imbau TMC Polda Metro Jaya.

Untuk memastikan aksi demo hari ini tidak sampai mengganggu aktivitas lain, Polda Metro Jaya dan aparat TNI mengerahkan 4.151 personel gabungan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, pihaknya sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.

”Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi,” ucap Budi kepada awak media.

Menurut Budi sebanyak 4.151 personel gabungan yang terdiri atas 3.651 personel Polri dan 500 prajurit TNI ditugaskan untuk mengantisipasi berbagai potensi dinamika terjadi di lapangan. Termasuk kemungkinan terjadinya kepadatan arus kendaraan.

”Petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” ucap Budi.

Dia menegaskan bahwa instansinya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan oleh ribuan personel dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas lainnya.

”Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi kepada awak media.