Bocah 6 Tahun Koma Usai Bullying Sadis di Taman Jakpus, Pelaku Kabur

Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus perundungan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun berinisial MWP di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat.
Korban dilaporkan sempat mengalami koma dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) setelah diduga dibully dan tersengat aliran listrik oleh sejumlah remaja.
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Minggu (7/6) malam. Pihak keluarga korban kini tengah berjuang menuntut keadilan, mengingat para pelaku yang menganiaya korban hingga saat ini belum juga ditahan oleh pihak kepolisian.
Nenek korban, Linda Reselin,56, menceritakan awal mula kejadian saat cucunya berpamitan untuk bermain di area taman pada waktu magrib. Namun, keceriaan malam itu berubah menjadi petaka dalam waktu singkat.
"Cucu saya itu datang main ke taman sekitar pukul 18.30 hingga sekitar pukul 19.30 WIB di Taman Kramat. Saya dapat kabar dari anak saya Vira, bahwa cucu saya kejang -kejang,” ucap Linda Reselin saat dihubungi, Rabu (10/6).
Awalnya, pihak keluarga mengira MWP murni mengalami kecelakaan akibat tersengat listrik dari fasilitas taman.
Rasa curiga baru muncul setelah Linda berinisiatif memeriksa rekaman kamera pengawas untuk mengetahui penyebab pasti kondisi sang cucu. Dari sanalah, aksi keji para pelaku akhirnya terbongkar.
"Ternyata di dalam rekaman terlihat cucu saya dipersekusi oleh dua orang yang berinisial LNG dan RVN. Cucu saya sempat diseret, dan dibawa ke tiang yang ternyata tiang tersebut ada aliran listriknya hingga menyebabkan cucu saya kesetrum," ucapnya.
Tak sampai di situ, kekejaman pelaku berlanjut saat korban sudah tidak berdaya.
Alih-alih menolong, para pelaku diduga melakukan tindakan ceroboh yang justru membahayakan nyawa bocah malang tersebut.
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