Jalan Tambak Matraman Masih Dijaga Ketat, 200 Personel Bersenjata Disiagakan Usai Bentrokan Maut Menteng

Sekelompok orang yang diduga matel dan warga mengalami bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (Instagram: @zipenkyulia)
JawaPos.com - Aparat keamanan gabungan memperketat penjagaan di sepanjang Jalan Tambak hingga Jalan Matraman Raya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7) pagi. Sebanyak 200 personel TNI-Polri dikerahkan ke lokasi untuk memantau situasi dan mencegah potensi bentrokan susulan pasca-insiden berdarah yang menewaskan satu orang pada Minggu kemarin.
Langkah pengamanan ekstra ini diambil menyusul munculnya indikasi ancaman serangan balik dari rekan-rekan korban tewas. Bentrokan yang sebelumnya terjadi pada Minggu (26/7) pagi hingga Senin dini hari tersebut membuat petugas bertindak cepat guna memastikan stabilitas keamanan warga sekitar tetap terjaga.
Pasukan Gabungan dan Armada Taktis Disiagakan
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengonfirmasi bahwa pengamanan masih dilakukan di lokasi-lokasi bentrokan kemarin.
"Untuk jumlah pengamanan di obyek sekitar Menteng, sesuai keterangan semalam sekitar 200 personel gabungan dari TNI, personel Polda Metro, Polres Jakpus, dan Polsek Menteng," ujar Erlyn, Senin (27/7).
Erlyn menegaskan, kepolisian belum menjadwalkan penarikan mundur pasukan yang telah bergantian berjaga sejak pertikaian pecah pertama kali pada Minggu siang.
"Sementara ini personel masih akan terus disiagakan," tutur Erlyn.
Di lokasi terdapat delapan armada kepolisian, mulai dari bus, truk pengangkut, hingga kendaraan taktis (rantis), terparkir di bahu jalan. Anggota Korps Brimob dengan perlengkapan pelindung kepala, rompi taktis, serta senjata api terlihat bersiaga di trotoar.
Selain itu, dua unit ambulans dan satu unit mobil water cannon pengurai massa milik TNI AD juga disiagakan di area Masjid Jami' Matraman, didampingi sekitar 25 personel Brimob berkendara roda dua. Kendati pengamanan tampak ketat, arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut terpantau relatif kondusif pada Senin pagi.
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