Cegah Provokasi di Matraman dan Jalan Tambak, Warga Sepakat Bikin Deklarasi 'Tolak Permusuhan'

Bentrokan antar kelompok yang diduga melibatkan mata elang dan warga terjadi di Jalan Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7) pagi. (X: @netizenledger)
JawaPos.com - Usai bentrokan di Matraman dan Jalan Tambak, Jakarta Pusat, langkah preventif langsung diambil untuk menjaga kondusivitas lingkungan. Polres Metro Jakarta Pusat memprakarsai forum komunikasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Pegangsaan guna memperkuat komitmen keamanan wilayah.
Pertemuan dalam wadah Rapat Koordinasi Kewilayahan ini digelar di halaman Kantor Kelurahan Pegangsaan pada Senin (27/7) malam. Forum tersebut dihadiri sekitar 40 peserta, mencakup unsur pimpinan kecamatan, kelurahan, pengurus RT/RW, LMK, FKDM, hingga Karang Taruna.
Langkah Cooling System dan Respon Dinamika Sosial
Langkah merangkul seluruh elemen warga ini digagas langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung sebagai tindakan pencegahan dini atau cooling system.
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"Pertemuan ini kami inisiasi sebagai bentuk cooling system agar seluruh elemen masyarakat duduk bersama, memperkuat silaturahmi, dan menyamakan komitmen menjaga situasi kamtibmas," kata Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung.
Reynold mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar dan selalu mengedepankan musyawarah.
"Kami mengajak seluruh warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu apa pun, mengedepankan persaudaraan, serta segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas atau pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan," lanjutnya.
Imbauan Aktivitas Malam dan Deklarasi Damai
Sementara itu, Camat Menteng Silviana Fitri menyoroti pentingnya peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan antarwarga tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun status sosial.
Silviana juga mengimbau warga untuk lebih bijak dalam mengatur kegiatan di luar rumah pada malam hari guna meminimalkan potensi gesekan.
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