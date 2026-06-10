Jakpro Resmi Buka Program Naming Rights JIS untuk Brand Jangka Panjang

JawaPos.com - Jakarta International Stadium (JIS) bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan asetnya. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro secara resmi menggandeng Feel Good Network untuk membuka peluang komersial melalui program hak penamaan atau naming rights JIS.

Langkah strategis ini dirancang untuk mendongkrak potensi ekonomi stadion megah di Jakarta Utara tersebut. Selain itu, kolaborasi ini bertujuan memperkuat posisi JIS sebagai salah satu aset sponsorship paling prestisius di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Sebagai stadion berstandar internasional, JIS tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan sepak bola. Stadion ini telah bertransformasi menjadi multipurpose venue yang sukses menggelar berbagai ajang olahraga, konser hiburan, hingga kegiatan berskala global lainnya.

Direktur Bisnis & Operasional PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Adi Adnyana menuturkan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Jakpro untuk terus mengembangkan model pengelolaan aset yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan.

"Kemitraan ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan mitra korporasi yang tepat, yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat identitas, daya tarik, dan reputasi JIS di tingkat global," ujar Adi Adnyana di Jakarta, Selasa (9/6).

Melalui program naming rights JIS ini, Feel Good Network akan memegang kendali penuh dalam menyusun strategi komersialisasi. Tanggung jawab mereka mencakup penyusunan strategi pemasaran, pengelolaan proses tender, pendampingan negosiasi, hingga implementasi kerja sama dengan mitra sponsor terpilih.

Tahapan Berburu Sponsor Utama: Gunakan Sistem Tender Terbatas Proses pencarian mitra yang akan menyematkan namanya di JIS tidak dilakukan sembarangan. Jakpro bersama Feel Good Network telah menyusun sejumlah tahapan taktis dan profesional.

Langkah awal akan dimulai dengan market sounding. Proses ini bertujuan untuk memetakan minat pasar sekaligus mengidentifikasi potensi kemitraan dari berbagai korporasi besar.

Setelah itu, tim akan melakukan penjajakan mendalam kepada beberapa perusahaan dan brand raksasa. Kriteria utamanya adalah memiliki keselarasan karakter, nilai, dan positioning dengan JIS sebagai stadion berstandar internasional.