Catat! Persija Jakarta Akan Umumkan Pelatih Baru pada Senin di JIS

Ilustrasi: Persija Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Teka-teki soal pelatih baru Pesija Jakarta menemukan titik terang. Manajemen tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan mengumumkan sosok pelatih baru pada pekan depan.
Kabar tersebut diketahui dari undangan resmi yang disebar Persija Jakarta kepada awak media. Undangan tersebut menyebutkan Macan Kemayoran akan menggelar konferensi pers pengumuman pelatih baru.
Acara pengumuman pelatih baru itu terasa spesial. Sebab Persija Jakarta akan mengumumkan figur tersebut di Jakarta International Stadium (JIS) pada Senin (8/6/2026) pukul 12.30 WIB.
Sebagaimana diketahui, kursi pelatih kepala Persija Jakarta saat ini sedang kosong setelah kontrak Mauricio Souza tidak diperpanjang. Juru taktik asal Brasil itu resmi berpisah dengan Kemayoran pada 26 Mei 2026.
Kiprah Souza bersama Persija Jakarta pun terbilang singkat, hanya satu musim saja. Meski demikian, kinerja pelatih asal Brasil terbilang sukses. Dia berhasil membawa Macan Kemayoran finis peringkat ketiga di klasemen akhir Super League 2025/2026 dengan raihan 71 poin.
Souza diklaim tidak memenuhi target manajemen, sehingga kontraknya tidak diperpanjang. Tapi pencapaian membawa Persija Jakarta finis peringkat tiga dengan 71 poin sangat layak diapresiasi. Sebab, total poin tersebut mencatatkan rekor perolehan poin tertinggi dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi Liga Indonesia kembali menggunakan format satu wilayah.
Efek kepergian Souza pun melebar hingga ke pemain. Persija Jakarta melepas tujuh legiun asing sekaligus pada Kamis (4/6) kemarin. Mereka adalah Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Allano Lima, Thales Lira, dan Alaaeddine Ajaraie.
Kini, Persija Jakarta telah menemukan suksesor Souza. Namun, manajemen masih menutup rapat siapa sosok tersebut. Agaknya, pengganti Souza cukup spesial karena diumumkan langsung di JIS.
Beberapa nama pelatih anyar pun mulai dikaitkan dengan Persija Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Seperti Benjamin Mora, Alexandre Gama, hingga eks pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mulai dikaitkan dengan Macan Kemayoran.
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