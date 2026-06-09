Maling Motor di Kalimalang Jaktim Babak Belur usao Dapat 'Salam Olahraga' dari Warga

Maling motor tertangkap warga hingga sempat diamuk massa usai beraksi di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (8/6). (ANTARA/Siti Nurhaliza) JawaPos.com - Seorang pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga hingga sempat mendapatkan salam olahraga alias diamuk massa usai beraksi di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).

"Iya ada maling motor di sini, saya tangkap, abis itu sempat diamuk massa, tapi bisa dihentikan pas kepolisian datang," kata salah seorang saksi mata Rahman di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.

Peristiwa tersebut terjadi saat warga dan pekerja di sekitar lokasi memergoki aksi pelaku yang tengah membobol sepeda motor menggunakan kunci letter T.

Beruntung, aksi pelaku lebih dahulu diketahui sehingga upayanya untuk melarikan kendaraan korban berhasil digagalkan.

Rahman menyebut dirinya sedang bekerja di dalam kantor ketika mendapat informasi dari rekannya mengenai adanya dugaan pencurian motor di luar.

"Saya lagi kerja di dalam kantor. Teman kantor kasih tahu kalau ada maling. Pas saya keluar ternyata benar ada pelaku pencurian motor," ujar Rahman.

Saat berada di lokasi, Rahman melihat sepeda motor korban sudah dalam kondisi rusak pada bagian kontak. Bahkan, kunci letter T yang digunakan pelaku masih menempel pada kendaraan.

Menurut Rahman, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku. Satu pelaku bertugas membobol sepeda motor, sementara seorang lainnya menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi.