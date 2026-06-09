Maling Motor di Kalimalang Jaktim Babak Belur usao Dapat 'Salam Olahraga' dari Warga

JawaPos.com - Seorang pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga hingga sempat mendapatkan salam olahraga alias diamuk massa usai beraksi di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim).
"Iya ada maling motor di sini, saya tangkap, abis itu sempat diamuk massa, tapi bisa dihentikan pas kepolisian datang," kata salah seorang saksi mata Rahman di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa.
Peristiwa tersebut terjadi saat warga dan pekerja di sekitar lokasi memergoki aksi pelaku yang tengah membobol sepeda motor menggunakan kunci letter T.
Beruntung, aksi pelaku lebih dahulu diketahui sehingga upayanya untuk melarikan kendaraan korban berhasil digagalkan.
Rahman menyebut dirinya sedang bekerja di dalam kantor ketika mendapat informasi dari rekannya mengenai adanya dugaan pencurian motor di luar.
"Saya lagi kerja di dalam kantor. Teman kantor kasih tahu kalau ada maling. Pas saya keluar ternyata benar ada pelaku pencurian motor," ujar Rahman.
Saat berada di lokasi, Rahman melihat sepeda motor korban sudah dalam kondisi rusak pada bagian kontak. Bahkan, kunci letter T yang digunakan pelaku masih menempel pada kendaraan.
Menurut Rahman, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku. Satu pelaku bertugas membobol sepeda motor, sementara seorang lainnya menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi.
"Jadi ada dua orang. Satu beraksi, satu lagi nunggu di motor," ucap Rahman.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?