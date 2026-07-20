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Ryandi Zahdomo
Senin, 20 Juli 2026 | 17.39 WIB

Kunci Nyantol, Motor Teknisi Wi-Fi di Tambora Jakbar Dimaling lalu Dijual Rp 2,5 Juta

Polsek Tambora menangkap pelaku pencurian motor berinisial SN. (Istimewa) - Image

Polsek Tambora menangkap pelaku pencurian motor berinisial SN. (Istimewa)

JawaPos.com - Kelalaian kecil seorang teknisi pemasangan Wi-Fi berinisial AZ saat memarkir kendaraan berujung fatal. 

Sepeda motor Honda Vario miliknya digondol maling di kawasan Jalan Tambora 3, RT 03/RW 03, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Insiden tersebut terjadi lantaran korban lupa mencabut kunci kontak saat hendak mulai bekerja.

Pihak kepolisian bergerak cepat setelah menerima laporan korban. Terduga pelaku berinisial SN kini telah berhasil diringkus oleh jajaran Polsek Tambora beserta barang bukti rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat AKP Wahyu Hidayat membenarkan adanya pengungkapan kasus curanmor ini.

Peristiwa bermula pada Jumat, 1 Mei 2026 sekira pukul 11.00 WIB ketika korban tengah sibuk melakukan instalasi jaringan internet.

"Setibanya di lokasi, motor yang dikendarai korban diparkir tidak jauh dari tempat pemasangan.

Beberapa menit kemudian, rekan korban memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik korban telah hilang dari lokasi parkir," ujar Wahyu, Senin (19/7).

Sadar kendaraannya raib, AZ bersama rekannya langsung meminta bantuan warga sekitar untuk memeriksa rekaman CCTV.

Terlihat jelas dalam rekaman, seorang pria memanfaatkan situasi dan membawa kabur motor yang kuncinya masih menempel tersebut. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Tambora.

Editor: Bayu Putra
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