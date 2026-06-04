Agensi Ji Chang Wook Buka Suara Terkait Kabar Denda Pajak Miliaran Won

JawaPos.com - Agensi Ji Chang Wook telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait hasil audit pajak yang baru-baru ini dilakukan terhadapnya.

Pada tanggal 2 Mei, Field News melaporkan bahwa Ji Chang Wook telah dikenai audit pajak yang tidak wajar oleh Dinas Pajak Nasional pada bulan Maret lalu.

Menurut laporan, Ji Chang Wook diperintahkan untuk membayar miliaran won sebagai akibat dari audit tersebut.

Pada hari yang sama, Spring Company selaku agensi Ji Chang Wook menanggapi pemberitaan itu dengan merilis pernyataan di bawah ini, sebagaimana yang dilansir dari Soompi.

"Halo. Ini Spring Company.

Kami mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan tentang audit pajak aktor kami, Ji Chang Wook.

Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang akibat insiden ini.

Namun, kami ingin menegaskan dengan jelas bahwa sama sekali tidak ada penghilangan pendapatan secara sengaja, atau penggelapan pajak melalui cara-cara yang tidak jujur.

Selama audit pajak yang baru-baru ini dilakukan, perusahaan kami secara transparan menyerahkan semua materi yang relevan dan dengan tekun bekerja sama selama investigasi.