Penyebab Ledakan Galian di Fatmawati yang Lukai Dua Pekerja Diduga Akibat Kabel Listrik Putus

JawaPos.com - Ledakan galian terjadi di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Polsi menduga ledakan yang melukai dua pekerja tersebut diduga akibat kabel listrik yang putus.

"Kami menduganya itu putusnya kabel PLN. Sementara, dugaannya seperti itu," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (8/6).

Dia mengatakan pihaknya menerima informasi ledakan tersebut dari laporan warga melalui Call Center 110.

Berdasarkan keterangan saksi, saat itu, pekerja tengah mengebor jalan dan tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Aktivitas tersebut diketahui mengenai kabel di bawahnya.

"Karena ini kan rencana mau mengadakan galian, yang kurang lebih pada saat dicek, ternyata sudah mengenai kabel ini," ujar Joko.

Polisi menyatakan dua pekerja inisial H dan R menjadi korban luka akibat ledakan galian di Jalan RS Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Joko mengatakan kedua korban tersebut telah dievakuasi dan dilarikan ke RS Fatmawati.

Saat ini, pekerjaan galian tersebut dihentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian.