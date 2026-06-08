Pekerja Galian Sempat Terpental, Begini Kronologi Terjadinya Ledakan di Jalan Fatmawati Cilandak

JawaPos.com - Ledakan terjadi di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (8/6). Akibat ledakan tersebut, dua pekerja yang tengah menggali saluran pipa air terluka. Menurut polisi, kronologi terjadinya ledakan tersebut, berawal saat para pekerja menggali saluran pipa air, lalu terkena kabel listrik.

"Kan sedang diperbaiki, terus di-breaker untuk memastikan, tuh, ada kabel atau tidak, ternyata ada kabel PLN di situ. Terkena dia," kata Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (8/6).

Dia mengatakan saat itu, pekerja sedang menggali air bersih pipa PDAM untuk diperbaiki. Namun, saat dicek, ternyata ada kabel PLN di dalam galian.

Dua pekerja tersebut diketahui sempat terpental lantaran kaget mendengar ledakan dari dalam galian.

"Ya, terpental kaget karena sentakan itu, sentakan mesin sama, ya, namanya orang kena luka bakar pasti terpental lah, cuma kan tidak sampai terpental tiga meter itu, nggak," ucap Gusprihatin.

Akibat ledakan tersebut, kata dia, korban mengalami luka yang cukup serius pada bagian wajah, dan telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati.

"Ini kan luka bakar pada bagian muka, cukup serius gitu, sih, bunyinya," ujar Gusprihatin.

Saat ini, polisi telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan dari tiga orang saksi.

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