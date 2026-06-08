Ledakan Terjadi di Galian Jalan Fatmawati Cilandak, 2 Pekerja Alami Luka-luka

JawaPos.com - Ledakan terjadi di sebuah galian Jalan RS Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Akibat ledakan tersebut, dua orang pekerja berinisal H dan R mengalami luka-luka.

"Ada dua korban. Luka pada wajah," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (8/6).

Joko mengatakan kedua korban kini telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Fatmawati.

Kini, pekerjaan galian tersebut dihentikan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Kepolisian.

"Tentunya demikian, dihentikan dulu dan sedang ditelusuri oleh Polsek Cilandak," ucap dia.

Saat ini, pihak kepolisian tengah mengecek tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi hingga korban.

Sementara, Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen menambahkan kronologi kejadian pada pagi hari tersebut.

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Dikatakan saat itu pekerja sedang menggali air bersih pipa PDAM untuk diperbaiki. Namun saat dicek ternyata ada kabel PLN di dalam galian.