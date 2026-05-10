Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Minggu, 10 Mei 2026 | 19.48 WIB

CFD Perdana di Jalan Rasuna Said masih 'Bocor', Motor Masuk Jalur hingga Bus Transjakarta Tanpa Barikade

Suasana hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Suasana hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com-Ribuan warga terlihat antusias mengikuti hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

Namun, pelaksanaan hari pertama ini masih menyisakan sejumlah catatan penting mulai dari penumpukan massa hingga kendaraan yang melintas.

Melalui Instagram pribadinya @Luthfigo, selebgram sekaligus pecinta lari ini membagikan pengalamannya mengikuti CFD Kuningan Rasuna Said pertama. Kondisi jalur olahraga ini terpantau masih sangat lengang.

Berbeda dengan CFD Sudirman-Thamrin, di jalur Kuningan petugas tampak melakukan penertiban pedagang yang mencoba mulai berjualan.

"Di sini ada yang mulai dagang tapi kayaknya diamankan, nggak boleh dagang deh di sini tuh," ujarnya dikutip JawaPos.com, Minggu (10/5).

Transjakarta Tetap Melintas Tanpa Barikade

Salah satu hal yang perlu diwaspadai pengunjung adalah operasional bus TransJakarta. Berbeda dengan CFD Sudirman yang memiliki pembatas antara jalur TransJakarta dengan jalur umum, di Rasuna Said bus tetap melintas tanpa penjagaan ketat.

"TransJakarta tetap beroperasi. TransJakarta lewat tapi kita nggak ada jagaannya, hati-hati ya, nggak ada barikadenya," katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Heboh IGRS Bocorkan Gameplay '007 First Light', Petinggi Riot Games Lontarkan Kritik Pedas! - Image
Hobi & Kesenangan

Heboh IGRS Bocorkan Gameplay '007 First Light', Petinggi Riot Games Lontarkan Kritik Pedas!

Jumat, 17 April 2026 | 13.18 WIB

Kebocoran Oli Transmisi, Kenali 5 Penyebab Seal Gearbox Bocor - Image
Nasional

Kebocoran Oli Transmisi, Kenali 5 Penyebab Seal Gearbox Bocor

Rabu, 24 Desember 2025 | 18.57 WIB

Tanggul Bocor di Muara Baru Viral, Pemprov DKI Sebut Milik Pelindo Tapi Siap Bantu Perbaiki - Image
Jabodetabek

Tanggul Bocor di Muara Baru Viral, Pemprov DKI Sebut Milik Pelindo Tapi Siap Bantu Perbaiki

Kamis, 4 Desember 2025 | 23.32 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore