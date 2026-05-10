CFD Perdana di Jalan Rasuna Said masih 'Bocor', Motor Masuk Jalur hingga Bus Transjakarta Tanpa Barikade

JawaPos.com-Ribuan warga terlihat antusias mengikuti hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

Namun, pelaksanaan hari pertama ini masih menyisakan sejumlah catatan penting mulai dari penumpukan massa hingga kendaraan yang melintas.

Melalui Instagram pribadinya @Luthfigo, selebgram sekaligus pecinta lari ini membagikan pengalamannya mengikuti CFD Kuningan Rasuna Said pertama. Kondisi jalur olahraga ini terpantau masih sangat lengang.

Berbeda dengan CFD Sudirman-Thamrin, di jalur Kuningan petugas tampak melakukan penertiban pedagang yang mencoba mulai berjualan.

"Di sini ada yang mulai dagang tapi kayaknya diamankan, nggak boleh dagang deh di sini tuh," ujarnya dikutip JawaPos.com, Minggu (10/5).

Transjakarta Tetap Melintas Tanpa Barikade Salah satu hal yang perlu diwaspadai pengunjung adalah operasional bus TransJakarta. Berbeda dengan CFD Sudirman yang memiliki pembatas antara jalur TransJakarta dengan jalur umum, di Rasuna Said bus tetap melintas tanpa penjagaan ketat.