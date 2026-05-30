Libur Panjang Idul Adha 2026, Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Tembus 636 Ribu

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 636.872 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa hingga Jumat, 26-29 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 11,65 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang mencapai 570.408 kendaraan.

Lonjakan kendaraan paling tinggi terjadi menuju arah Trans Jawa dan Bandung. Sementara itu, arus kendaraan menuju kawasan wisata diperkirakan masih akan berlanjut seiring rangkaian libur nasional berikutnya yang berdekatan dengan Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, mengatakan volume kendaraan tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi.

“Pergerakan kendaraan diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan seiring berlanjutnya rangkaian libur nasional. Oleh karena itu, pengguna jalan diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memilih waktu keberangkatan secara bijak, serta mengantisipasi potensi peningkatan volume lalu lintas pada jam-jam favorit dan sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan,” ujar Rivan, Sabtu (30/5).

Arah Timur Jadi Favorit Pemudik dan Wisatawan

Berdasarkan data Jasa Marga, mayoritas kendaraan bergerak menuju arah Timur, baik ke Trans Jawa maupun Bandung. Total kendaraan yang mengarah ke wilayah tersebut mencapai 294.449 unit atau sekitar 46,2 persen dari total arus keluar Jabotabek.

Rinciannya, sebanyak 149.389 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa. Angka ini melonjak 32,08 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Sementara itu, kendaraan menuju Bandung melalui Gerbang Tol Kalihurip Utama tercatat sebanyak 145.060 unit atau meningkat 17,62 persen dibandingkan kondisi normal.