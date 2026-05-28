Gerebek Titik Rawan Jakpus: Sita Sabu dan Ribuan Pil Tramadol, 11 Orang Diamankan

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat terus mengamankan wilayahnya dari ancaman kriminalitas jalanan. Dalam Operasi Cipta Kondisi yang digelar pada Kamis (28/5) dini hari, polisi mengamankan 11 orang terduga pelaku kejahatan.

Tak hanya menangkap belasan orang, petugas gabungan juga menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tembakau sintetis, hingga ribuan butir pil Tramadol siap edar.

Ratusan Personel Gabungan Sisir Titik Rawan Jakarta Pusat

Operasi skala besar ini berlangsung mulai pukul 01.00 WIB hingga 04.00 WIB. Sebanyak 287 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran dikerahkan untuk menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas.

Patroli ini dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung bersama personel TNI-Polri lainnya. Petugas menyisir ruas jalan utama yang kerap menjadi lokasi gangguan kamtibmas.