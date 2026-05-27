Tabungan Kurban dan Jalan Sunyi Menuju Kesalehan Sosial

"Kebetulan dari Masjid Asy-Syukur ada program Tabungan Kurban. Itu terdiri dari jamaah Asy-Syukur dan warga sekitar Masjid Asy-Syukur."
Bagi Masjid Asy-Syukur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kurban tidak dimulai ketika sapi dan kambing memasuki halaman masjid. Ibadah itu tumbuh dari setoran kecil yang dikumpulkan perlahan dari niat yang disimpan sepanjang tahun, lalu bermuara pada Hari Raya Idul Adha.
Dimas Choirul, reporter JawaPos.com
Pagi nun cerah menyorot halaman Masjid Asy-Syukur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5).
Tepat setelah soal Ied, beberapa petugas jagal berkaus hijau hitam tampak bersiap. Hampir semua berbadan tegap dan berotot.
Kambing pertama diseret, keempat kakinya dipegang erat oleh para jagal. Imam sembelih bersiap membaca doa dan langsung mengayunkan tangan yang sudah tergantung pisau untuk menyembelih
"Mbeehhhhhhh" teriak kambing malang itu, seraya menjadi awal prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Asy-Syukur.
Momen penyembelihan Idul Adha di Masjid ini ternyata tidak datang dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan dari setoran kecil yang disisihkan berbulan-bulan dari niat yang ditabung diam-diam, lalu bermuara pada satu hari di mana takbir menyala bersahutan dan hewan kurban berdiri menunggu giliran disembelih.
