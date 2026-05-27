Ryandi Zahdomo
Kamis, 28 Mei 2026 | 00.22 WIB

Tanpa Iuran, Warga Gandaria Utara Jakarta Sukses Bangun Kampung Pintar Berbasis Digital

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat mengunjungi sistem Satkamling Modern, Warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Rabu (27/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Jakarta Selatan, menyulap pemukiman padat mereka menjadi kampung pintar berbasis keamanan digital. Menariknya, inovasi canggih ini dibangun secara mandiri oleh warga tanpa memungut iuran tambahan sama sekali.

Melalui sistem Satkamling Modern, wilayah ini kini dilengkapi dengan fasilitas ala command center mini. Mulai dari e-gate berbasis kartu tap untuk akses keluar-masuk, panic button yang terhubung ke ponsel warga, GPS tracking, hingga sistem patroli digital terintegrasi "Jaga Jakarta, Jaga Warga".

Total ada 13 program keamanan digital yang berjalan, termasuk pendataan warga dan kontrol tamu secara real-time.

Modal Kas RT, Berubah Jadi Command Center Mini

Inovasi ini berawal dari kegelisahan masyarakat terhadap kerawanan kriminalitas di ibu kota. Ketua RT 11/RW 07 Gandaria Utara Imam Basori menuturkan, warga sepakat meninggalkan cara lama dan beralih ke teknologi yang lebih responsif.

"Awalnya sifatnya konvensional, kita ubah menjadi sistem yang lebih modern dan digital. Jadi nggak cuma e-KTP, tapi juga ada alarm panic button yang masuk ke smartphone kita, ada Jaga Warga, patroli, sampai GPS,' ujar Imam, Rabu (27/5).

Hebatnya, seluruh digitalisasi ini tidak membebani dompet warga. Pengurus RT memutar otak dengan memaksimalkan dana operasional yang ada agar berdaya guna tinggi.

"Iuran warga tidak ada di sini, jadi memang kita maksimalkan semua kas itu hanya untuk kembali lagi ke warga. Intinya dana operasional itu yang kita manfaatkan itu dari warga oleh warga dan untuk warga," katanya.

Dipuji Wagub Jakarta, Bakal Dikembangkan ke Sistem "Smart Sampah"
Langkah visioner warga Gandaria Utara ini langsung memikat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang datang meninjau lokasi memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep kampung pintar ini.

"Kalau sistem ini bisa diterapkan di setiap gang saja, minimal wilayah itu aman " kata Wagub Rano saat berkunjung ke kampung pintar tersebut.

