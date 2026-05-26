Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Selasa, 26 Mei 2026 | 23.11 WIB

Libatkan Anak  di Bawah Umur, Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Live Konten Pornografi di Media Sosial

Ilustrasi konten pornografi di handphone. (Dok JawaPos.com) - Image

Ilustrasi konten pornografi di handphone. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya mengungkap kasus live konten porno di media sosial (medsos) yang melibatkan anak di bawah umur. Sejauh ini, polisi sudah menangkap seorang tersangka berinisial SR.

Menurut Kanit 1 Subdit 2 Ditressiber Polda Metro Jaya Kompol Imanuel Sinaga, konten porno tersebut disiarkan secara langsung melalui beberapa akun medsos. Yakni akun medsos bernama Kamman, @pejuang_dita, dan @petugas_lcd3. Dalam konten itu, tersangka SR berperan sebagai pembawa acara sekaligus pemilik akun.

Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan sejauh ini, SR sebagai pembawa acara kerap mengajak teman-teman perempuannya yang masih di bawah umur. Hasil pengungkapan kasus sementara ini, ada 2-3 orang perempuan yang turut serta sebagai talent dalam konten live porno tersebut.

”Kemudian yang kalah (challenge) rata-rata itu adalah talent-nya akan mendapatkan semacam hukuman. Contohnya lompat bintang, sehingga pada saat live streaming tersebut, lompat-lompat, memunculkan adegan-adegan yang negatif,” terang Imanuel.

Kepada polisi, tersangka SR mengaku sudah membuat konten live porno tersebut selama 3 tahun. Dari konten tersebut, dia mendapatkan keuntungan yang bersumber dari gift penonton atau saweria yang kemudian dipindahkan ke akun dompet digital milik tersangka.

”Dalam melaksanakan live streaming, para talent maupun host itu selalu menggunakan efek. Efek dalam hal live streaming. Jadi, agak sulit untuk menemukan secara spesifik terhadap orang tersebut,” jelasnya.

Dari tangan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 unit HP Oppo Reno 11 F 5G, akun media sosial berinisial K, dua akun email, serta tangkapan layar kode OTP login akun. Oleh polisi, SR dijerat menggunakan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait produksi, penyiaran, penyebarluasan, atau penyediaan pornografi.

Ancaman hukuman terhadap tersangka adalah pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 10 tahun. Saat ini, penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap mekanisme gift atau saweran yang diberikan oleh penonton kepada tersangka. Polisi memastikan, kasus itu akan diungkap sampai tuntas.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pangdam Jaya Batalkan Pengerahan Batalyon Tempur untuk Ikut Buru Begal Bersama Polisi - Image
Jabodetabek

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pangdam Jaya Batalkan Pengerahan Batalyon Tempur untuk Ikut Buru Begal Bersama Polisi

Selasa, 26 Mei 2026 | 16.48 WIB

Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal Dilaporkan ke Polda Metro Jaya - Image
Jabodetabek

Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Minggu, 24 Mei 2026 | 03.42 WIB

Ikuti Perintah Perkap, Polda Metro Siap Tembak Pelaku Begal - Image
Jabodetabek

Ikuti Perintah Perkap, Polda Metro Siap Tembak Pelaku Begal

Sabtu, 23 Mei 2026 | 21.07 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore