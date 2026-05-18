Tragis! Kronologi Pria Tewas di Biliar Grogol Jakbar, Berawal dari Pacar Ditonjok Kasus Saling Tatap

JawaPos.com - Tragedi berdarah menimpa seorang pria bernama Dico Milandika, 28. Ia meregang nyawa setelah menjadi korban pengeroyokan di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ironisnya, insiden penganiayaan di tempat biliar Grogol ini diduga kuat dipicu oleh masalah yang sangat sepele, yaitu saling tatap mata antar pengunjung.

Kakak korban Mita mengungkapkan, petaka ini bermula saat kekasih Dico tidak sengaja menatap seorang wanita lain di lokasi tersebut. Rupanya, tatapan itu menyulut emosi pelaku.

Situasi mendadak memanas ketika wanita yang merasa diperhatikan itu langsung menghampiri kekasih korban secara agresif.

"Nah, setelah itu ceweknya Dico disamperin sama cewe yang diliatin, ditanya, ‘Lu ngapain ngeliatin gue?’ gitu. Nah, terus si ceweknya bilang, ‘Enggak, gua enggak melihatin.’ Tiba-tiba itu langsung ditonjok. Ceritanya sih seperti itu, ditonjok bagian hidungnya," kata Mita saat ditemui di kediamannya, Senin (18/5).

Melihat kekasihnya dipukul di bagian hidung, Dico langsung pasang badan. Ia berusaha membela dan menanyakan alasan pemukulan tersebut. Sayangnya, tindakan Dico justru membuat suasana makin runyam. Cekcok mulut pun pecah dan memicu keterlibatan belasan orang lain di lokasi.

Korban Jatuh dari Lantai Dua

Ketegangan yang makin tidak terkendali itu berubah menjadi pengeroyokan brutal. Berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga, Dico sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum akhirnya terjatuh dari lantai dua tempat biliar tersebut.

"Sempat dipukulin sih. Kan CCTV juga sudah banyak ya. Ya sempat dipukulin. Nah, jatuhnya itu enggak tahu karena kedorong kah, atau emang sengaja didorong, atau gimana saya juga enggak tahu ya jatuhnya," tutur Mita.

Mita menambahkan, jumlah pelaku yang diduga ikut mengeroyok adiknya mencapai sekitar 15 orang. Padahal, saat itu Dico hanya datang bersama lima orang temannya untuk sekadar bermain biliar.