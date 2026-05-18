Gudang di Kapuk Cengkareng Terbakar Hebat, 19 Unit Damkar dan 95 Personel Dikerahkan

Gudang di Cengkareng Jakarta Barat terbakar, Senin (18/5). (istimewa)
JawaPos.com - Sebuah gudang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami kebakaran hebat pada Senin (18/5). Kebakaran yang melanda bangunan di Jalan Peternakan Raya ini masuk dalam kategori status merah, memicu pengerahan puluhan personel pemadam kebakaran secara masif ke lokasi kejadian.
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat langsung bergerak begitu menerima laporan warga guna melokalisasi kobaran api agar tidak merambat ke permukiman sekitar.
Kronologi dan Penyebab Kebakaran
Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak pemadam kebakaran dari seorang warga bernama Yoga pada pukul 14.23 WIB. Hanya berselang satu menit, armada dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat langsung diberangkatkan menuju titik lokasi.
Baca Juga:Republika Kecam Penculikan 2 Jurnalisnya Diduga oleh Tentara Israel dalam Perjalanan Misi Kemanusiaan Palestina
Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi menuturkan, petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 14.30 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman satu menit kemudian. Lokasi persis kebakaran berada di Jl. Peternakan Raya, Gg. Semut, RT.06 / RW. 04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
"Status merah (masih terbakar)," ujarnya, Senin (18/5).
Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian material yang ditimbulkan.
Puluhan Unit Armada Pemadam Dikerahkan ke Kapuk Cengkareng
Mengingat skala kebakaran yang berstatus merah, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat langsung menerjunkan pengerahan awal sebanyak 12 unit armada yang membawa 60 personel. Tim ini gabungan dari Unit Sektor Gropet, Pos Duta Mas, Pos Cengkareng Timur, hingga Kantor Sudin.
Namun, akibat api yang terus membesar di area gudang tersebut, petugas di lapangan segera meminta bantuan tambahan. Pengerahan tahap kedua kemudian diluncurkan dengan mengirimkan 7 unit tambahan yang berisi 35 personel dari Sektor Cengkareng, Pos Kedoya Utara, Sektor Kebonjeruk, hingga Pos Angke.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong