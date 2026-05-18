Gudang di Kapuk Cengkareng Terbakar Hebat, 19 Unit Damkar dan 95 Personel Dikerahkan

JawaPos.com - Sebuah gudang di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami kebakaran hebat pada Senin (18/5). Kebakaran yang melanda bangunan di Jalan Peternakan Raya ini masuk dalam kategori status merah, memicu pengerahan puluhan personel pemadam kebakaran secara masif ke lokasi kejadian.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat langsung bergerak begitu menerima laporan warga guna melokalisasi kobaran api agar tidak merambat ke permukiman sekitar.

Kronologi dan Penyebab Kebakaran

Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak pemadam kebakaran dari seorang warga bernama Yoga pada pukul 14.23 WIB. Hanya berselang satu menit, armada dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat langsung diberangkatkan menuju titik lokasi.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi menuturkan, petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 14.30 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman satu menit kemudian. Lokasi persis kebakaran berada di Jl. Peternakan Raya, Gg. Semut, RT.06 / RW. 04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

"Status merah (masih terbakar)," ujarnya, Senin (18/5).

Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian material yang ditimbulkan.

Puluhan Unit Armada Pemadam Dikerahkan ke Kapuk Cengkareng

Mengingat skala kebakaran yang berstatus merah, Sudin Gulkarmat Jakarta Barat langsung menerjunkan pengerahan awal sebanyak 12 unit armada yang membawa 60 personel. Tim ini gabungan dari Unit Sektor Gropet, Pos Duta Mas, Pos Cengkareng Timur, hingga Kantor Sudin.