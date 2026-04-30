Apartemen Mediterania Grogol Terbakar: Puluhan Orang Terjebak, Ambulans Siaga!

JawaPos.com - Kebakaran Apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, memaksa puluhan penghuni berjuang menyelamatkan diri dari kepulan asap tebal pada Kamis (30/4).

Meski api sudah dilokalisir petugas Damkar, asap tebal masih terlihat keluar dari bagian gedung. Tim pemadam kebakaran terus berjibaku melawan si jago merah yang mengamuk di area gedung utama, menyebabkan kepanikan luar biasa bagi para penghuni yang masih berada di dalam gedung.

Suasana di lokasi kejadian tampak sangat genting dengan hilir mudiknya mobil ambulans. Kendaraan medis tersebut terlihat sibuk keluar masuk area apartemen untuk mengevakuasi warga yang pingsan atau mengalami sesak napas akibat menghirup asap beracun.

Petugas medis tampak berlarian membawa tandu serta kasur dorong menuju area dalam gedung. Pasokan tabung oksigen pun dikerahkan dalam jumlah banyak guna memberikan pertolongan pertama bagi para korban yang kehabisan napas di tengah sirkulasi udara yang memburuk.

Aksi penyelamatan terus dilakukan secara intensif. Para petugas yang mengenakan seragam anti api lengkap dengan masker pelindung wajah dan tabung oksigen masuk secara bergantian untuk menyisir setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

Upaya Pemadaman dan Evakuasi Lantai Atas

Setidaknya sepuluh unit mobil pemadam kebakaran disiagakan tepat di depan kantor Sudin Gulkarmat Jakarta Barat. Meskipun asap hitam di lantai dasar mulai menipis, titik api baru justru terdeteksi muncul di sekitar lantai empat dan lima tower bagian kiri.

Untuk mempercepat pembersihan udara, sebuah mobil blower raksasa dikerahkan untuk menyedot asap keluar dari dalam bangunan. Tangga darurat juga dibentangkan dari area parkiran menuju lantai empat sebagai jalur akses utama petugas pemadam untuk menembus titik panas.

Kondisi semakin dramatis ketika sejumlah penghuni di lantai enam ke atas terlihat panik di jendela sambil melambaikan tangan meminta bantuan. Petugas di lapangan terus berupaya menenangkan massa menggunakan pengeras suara agar tidak terjadi tindakan nekat yang membahayakan nyawa.