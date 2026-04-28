Operasional KRL Hanya Sampai di Stasiun Bekasi, Evakuasi Gerbong KRL Belum Rampung Sore Ini

JawaPos.com - Perjalanan KRL Commuter Line untuk sementara waktu hanya melayani perjalanan hingga Stasiun Bekasi, Selasa (28/4). Ini merupakan imbas kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Pantauan JawaPos.com di lokasi pukul 16.35 WIB, terlihat petugas masih mengupayakan pengangkatan KRL gerbong wanita yang menutupi jalur menggunakan alat berat.

Upaya pengangkatan yang dilakukan sejak siang itu masih belum membuahkan hasil. Sebagian pagar di stasiun sudah dipotong guna mempermudah proses evakuasi.

Jalur hulu dan hilir menjadi prioritas utama untuk segera dinormalisasi agar aktivitas masyarakat kembali lancar.

Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan, evakuasi kereta Argo Anggrek sudah lakukan 100%. Lokomotif kereta tersebut pun sudah lepas dari rangkaian KRL yang terdampak.

"Dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal, walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan yang akan ditentukan lagi, Commuter Line atau KRL akan ditutup dulu. Akan ditutup dulu dan stasiun terakhir layanan terakhir adalah Stasiun Bekasi," ujarnya di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).

Bobby juga melaporkan sebanyak 25 kereta dilaporkan tertunda perjalanannya akibat gangguan operasional yang terjadi.

Pihak PT KAI saat ini masih berfokus pada upaya pemulihan jalur, termasuk mengevakuasi rangkaian kereta yang terdampak.

Disisi lain, pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi rel, sistem persinyalan, hingga LAA (Listrik Aliran Atas) untuk memastikan keamanan.