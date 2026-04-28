Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 April 2026 | 20.24 WIB

Kondisi Korban Laka Kereta di RSUD Bekasi Sadar Semua, Alami Patah Tulang hingga Memar

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline yang tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

 

JawaPos.com - Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Ellya Niken Prastiwi memastikan seluruh korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang dirawat dalam kondisi sadar. Korban rerata mengalami berbagai luka mulai dari patah tulang hingga memar di sejumlah bagian tubuh.

Ellya menyampaikan, hingga saat ini total korban yang ditangani di RSUD Chasbullah Abdulmadjid mencapai sekitar 54 orang. Dari jumlah tersebut, 15 orang sudah diperbolehkan pulang dan melanjutkan rawat jalan.

“Alhamdulillah tidak ada, belum ada di kami yang dirawat dalam kondisi tidak sadar,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, sebagian korban saat ini masih menjalani perawatan intensif. Sekitar 17 orang dirawat inap dengan kondisi yang memerlukan observasi lanjutan hingga tindakan operasi.

“Korban yang dirawat inap ada yang operasi, ada yang diobservasi, kurang lebih 17 orang,” ujarnya.

Terkait jenis luka, Ellya mengungkapkan kondisinya cukup beragam. Sejumlah korban mengalami fraktur atau patah tulang yang membutuhkan tindakan operasi, sementara lainnya mengalami luka memar.

“Ada beberapa fraktur dan sudah direncanakan untuk operasi, kemudian ada juga yang luka memar,” ucapnya.

Ia menambahkan, luka memar yang dialami korban tersebar di beberapa bagian tubuh, seperti paha, kaki, hingga wajah.

“Memarnya rata, ada yang di bagian paha, kaki, dan muka,” jelasnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, Ellya menyebut terdapat tiga orang dan seluruhnya telah dipulangkan kepada pihak keluarga.

Di sisi lain, pihak rumah sakit memastikan seluruh korban telah teridentifikasi dan mendapatkan pendampingan dari keluarga masing-masing. RSUD juga membuka posko informasi untuk membantu keluarga korban mendapatkan data dan perkembangan kondisi pasien.

“Kami akan menangani dengan sebaik mungkin dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan pelayanan paripurna,” pungkas Ellya.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore