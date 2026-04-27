7 Orang Masih Terjebak di Reruntuhan Kecelakaan KA Argo Bromo-KRL, 29 Orang Dievakuasi ke Rumah Sakit

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut proses evakuasi kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung. Sampai saat ini masih ada korban yang terhimpit di dalam gerbong kereta.

"Tadi yang kita lihat mungkin sekitar ada 6-7 orang. Mudah-mudahan bisa kita evakuasi," kata Asep di lokasi, Senin (27/4) malam.

Asep menjelaskan, korban yang telah dievakuasi berjumlah 29 orang. Kini mereka sudah dibawa ke 3 rumah sakit berbeda di wilayah Bekasi untuk penanganan lebih lanjut.

"Kesulitannya menang sekarang ada pemotongan (bagian kereta) oleh Basarnas dari korban yang terjepit," imbuhnya.

Sebelumnya, kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.